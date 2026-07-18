Il killer gioca con il fuoco: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Il killer gioca con il fuoco è il film in onda questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un avvincente thriller americano del 2025 diretto da Alexandre Carrière. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama