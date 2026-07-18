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Il killer gioca con il fuoco: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rai 2

Immagine di copertina
Pixabay
di Antonio Scali
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Il killer gioca con il fuoco: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Il killer gioca con il fuoco è il film in onda questa sera, sabato 18 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Si tratta di un avvincente thriller americano del 2025 diretto da Alexandre Carrière. Ma qual è la trama e il cast? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Dopo essere sopravvissuti a un incendio domestico quasi fatale, i coniugi in crisi Natalie e Loughlin finiscono nel mirino di un vigile del fuoco ossessivo, il cui unico scopo è separare la coppia per prendere il posto del marito e avere Natalie tutta per sé.

Il killer gioca con il fuoco: il cast del film

Qual è il cast del film? Tra gli attori protagonisti Kirsten Comerford, Stephen Adekolu, Brett Geddes.

Streaming e tv

Dove vedere Il killer gioca con il fuoco? Appuntamento questa sera, 18 luglio 2026, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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