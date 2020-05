Ricatto d’amore: la trama del film

RICATTO D’AMORE TRAMA – Oggi, martedì 19 maggio 2020, alle ore 21,20 circa su Rai 1 va in onda il film Ricatto d’amore con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Commedia romantica e surreale campione d’incassi negli Stati Uniti ma non solo. Ma qual è la trama di Ricatto d’amore? Di seguito la sintesi della commedia in onda stasera su Rai 1.

Di cosa parla Ricatto d’amore? La protagonista del film è Margaret Tate (Sandra Bullock), una cinica editrice di nazionalità canadese che lavora a New York insieme al suo assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds). Margaret sfrutta il ragazzo in ogni modo. Un giorno Margaret viene informata dal suo capo che dovrà lasciare gli Stati Uniti e tornare in Canada perché il suo visto è scaduto. Per non essere licenziata la donna afferma che sposerà Andrew, anche se non è vero. Andrew, inizialmente riluttante, cede al ricatto di Margaret che minaccia di licenziarlo, mentre lui, a sua volta, accetta a condizione che lei, alla fine della farsa, lo nomini redattore e così anche lei accetta. Insomma, une vero e proprio Ricatto d’amore.

La trama di Ricatto d’amore vede poi Bob Spolding, un ex-dipendente licenziato da Margaret, mettere i due nei guai: la protagonista e il suo futuro marito vengono interrogati e Andrew in particolare viene minacciato di una multa di 250 mila dollari e cinque anni di prigione federale se il fidanzamento fosse fatto solo per fare avere la Green Card a Margaret. Dopo l’interrogatorio e l’annuncio di un test di conoscenza reciproco Margaret e Andrew partono per l’Alaska, dove abitano i genitori di lui. Dopo alcune peripezie e incidenti di percorso, Margaret rivela a Andrew alcuni dettagli della sua vita, come l’essere rimasta orfana a 16 anni o il non gradire i fiori in casa perché le ricordano i funerali. Margaret comincia quindi ad affezionarsi alla famiglia di Andrew.

Durante il matrimonio Margaret dice la verità a tutte le persone invitate e parte, con l’intenzione di tornare di propria iniziativa in Canada. Andrew cerca di raggiungerla all’aeroporto aiutato da un finto infarto della nonna che fa arrivare un idrovolante dall’ospedale, ma non ci riesce quindi torna a New York, alla ditta. Qui scopre che la donna sta raccogliendo tutti i propri oggetti personali e le rivela di essersi innamorato di lei ed anche Margaret rivela di ricambiarlo, così i due si baciano di fronte a tutti i dipendenti, stavolta di propria volontà…

Streaming e tv: dove vedere il film

Abbiamo visto la trama, ma dove sarà possibile vedere Ricatto d’amore in tv e live streaming gratis? Il film con Sandra Bullock, come detto, va in onda oggi – 19 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Troppo napoletano: trama, cast, trailer e streaming del film su Rai 2 La cattedrale del mare, il cast della serie tv La cattedrale del mare, dove vedere la serie: in tv e in streaming