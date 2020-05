Ricatto d’amore: trama, cast, streaming e curiosità sul film

Questa sera, martedì 19 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Ricatto d’amore (titolo originale: The Proposal), film (commedia romantica) del 2009 diretta da Anne Fletcher ed interpretata da Sandra Bullock e Ryan Reynolds. Interpretazione che ha permesso a Sandra Bullock di essere candidata ai Golden Globe 2010 per la Miglior attrice in un film commedia o musicale. Ma qual è la trama? E il cast di Ricatto d’amore? Di seguito tutte le informazioni sul film.

Trama

Margaret Tate (Sandra Bullock) è una cinica editrice di nazionalità canadese che lavora a New York insieme al suo assistente Andrew Paxton (Ryan Reynolds). Margaret sfrutta il suo assistente in ogni modo: tutte le mattine Andrew le porta il caffè e risponde alle sue chiamate, mentre lei viene sopportata dai suoi impiegati. Un giorno Margaret viene informata dal suo capo che dovrà lasciare gli Stati Uniti e tornare in Canada perché il suo visto è scaduto: per non essere licenziata, la donna allora afferma che sposerà Andrew, anche se non è vero. Andrew, inizialmente riluttante, cede al ricatto di Margaret che minaccia di licenziarlo, mentre lui, a sua volta, accetta a condizione che lei, alla fine della farsa, lo nomini redattore e così anche lei accetta.

A causa di Bob Spolding, un ex-dipendente licenziato da Margaret, i due vengono interrogati e Andrew in particolare è minacciato di una multa di 250 mila dollari e cinque anni di prigione federale se il fidanzamento fosse fatto solo per fare avere la Green Card a Margaret. Dopo l’interrogatorio e l’annuncio di un test di conoscenza reciproco Margaret e Andrew partono per l’Alaska, dove abitano i genitori di lui. Arrivati, Margaret conosce la madre di Andrew, Grace, e la nonna Annie. Margaret viene poi portata alla casa dei genitori di Andrew: una volta lì i due futuri sposi trovano ad accoglierli una festa.

Dopo alcune peripezie e incidenti di percorso, Margaret rivela a Andrew alcuni dettagli della sua vita, come l’essere rimasta orfana a 16 anni o il non gradire i fiori in casa perché le ricordano i funerali. Margaret comincia quindi ad affezionarsi alla famiglia di Andrew.

Durante il matrimonio Margaret dice la verità a tutte le persone invitate e parte, con l’intenzione di tornare di propria iniziativa in Canada. Andrew cerca di raggiungerla all’aeroporto aiutato da un finto infarto della nonna che fa arrivare un idrovolante dall’ospedale, ma non ci riesce quindi torna a New York, alla ditta. Qui scopre che la donna sta raccogliendo tutti i propri oggetti personali e le rivela di essersi innamorato di lei ed anche Margaret rivela di ricambiarlo, così i due si baciano di fronte a tutti i dipendenti, stavolta di propria volontà…

Ricatto d’amore: il cast

Quali sono gli attori di Ricatto d’amore? Di seguito il cast completo di Ricatto d’amore (attori-personaggi) in onda oggi, 19 maggio, su Rai 1:

Sandra Bullock: Margaret Tate

Ryan Reynolds: Andrew Paxton

Mary Steenburgen: Grace Paxton

Craig T. Nelson: Joe Paxton

Betty White: Nonna Annie

Denis O’Hare: Mr. Gilbertson

Malin Åkerman: Gertrude

Oscar Nuñez: Ramone

Aasif Mandvi: Bob Thurber

Michael Nouri: Presidente Bergen

Michael Mosley: Chuck

Dale Place: Jim McKittrick

Jerrell Lee Wesley: Jordan

Curiosità

La colonna sonora di Ricatto d’amore è stata composta da Aaron Zigman, che ha registrato con la Hollywood Studio Symphony al Sony Scoring Stage. I titoli di coda sono accompagnati dal brano It Takes Two del gruppo rap statunitense Rob Base and DJ E-Z Rock, tra l’altro citato da Margaret (Sandra Bullock), nella scena in camera da letto quando elenca diversi aspetti della sua vita privata.

Nel primo giorno di proiezione, il film ha incassato 12,727,079 dollari, raggiungendo il primo posto al botteghino statunitense, che ha mantenuto anche per il primo fine settimana incassando 33,627,598 dollari. Il film ha incassato in totale 317,375,031 dollari che lo rende uno dei più grandi successi al botteghino nella carriera di Sandra Bullock.

Streaming e tv: dove vedere il film

Dove vedere Ricatto d’amore in tv e live streaming gratis? Il film con Sandra Bullock, come detto, va in onda oggi – 19 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

