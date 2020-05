Ricatto d’amore: il cast del film con Sandra Bullock

Ricatto d’amore: il cast del film

RICATTO D’AMORE CAST – Stasera, 19 maggio 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda la commedia romantica Ricatto d’amore con protagonista Sandra Bullock. Ma quali sono gli attori al fianco della splendida attrice americana che con questo film ottenne la candidatura i Golden Globe 2010 per la Miglior attrice? Qual è il cast completo di Ricatto d’amore? Di seguito l’elenco dei principali attori (il cast) del film in onda oggi su Rai 1:

Sandra Bullock: Margaret Tate

Ryan Reynolds: Andrew Paxton

Mary Steenburgen: Grace Paxton

Craig T. Nelson: Joe Paxton

Betty White: Nonna Annie

Denis O’Hare: Mr. Gilbertson

Malin Åkerman: Gertrude

Oscar Nuñez: Ramone

Aasif Mandvi: Bob Thurber

Michael Nouri: Presidente Bergen

Michael Mosley: Chuck

Dale Place: Jim McKittrick

Jerrell Lee Wesley: Jordan

Questo il cast di Ricatto d’amore che nel primo giorno di proiezione ha incassato 12,727,079 dollari, raggiungendo il primo posto al botteghino degli Stati Uniti, che ha mantenuto anche per il primo fine settimana incassando 33,627,598 dollari. Il film ha incassato in totale 317,375,031 dollari che lo rende uno dei più grandi successi al botteghino nella carriera di Sandra Bullock.

Durata

Abbiamo visto il cast, ma quanto dura e a che ora finisce il film Ricatto d’amore? La commedia con Sandra Bullock ha una durata di 1 ora e 48 minuti. Tempo a cui vanno sommate le diverse pubblicità previste su Rai 1. La messa in onda di Ricatto d’amore è prevista per ore 21,20 e dovrebbe finire alle ore 23,30.

In live streaming gratis

Dove è possibile vedere Ricatto d’amore in tv e live streaming gratis? Il film con Sandra Bullock, come detto, va in onda oggi – 19 maggio 2020 – alle ore 21,20 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it.

