Resta con me: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata

Stasera, domenica 19 febbraio 2023, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata di Resta con me, la nuova fiction Rai diretta da Monica Vullo e nata da un’idea di Maurizio De Giovanni, noto scrittore che ha adattato per la tv alcuni suoi libri, come la saga de I Bastardi di Pizzofalcone, Mina Settembre ed Il Commissario Ricciardi. Protagonisti Francesco Arca, Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La vita sorride ad Alessandro Scudieri, Vice Questore a Napoli. Tutto cambia quando rimane coinvolto con la moglie Paola in una sparatoria, dove lei perde il bambino che aspettano. Paola scopre che Alessandro seguiva di nascosto alcune indagini e il loro rapporto va in crisi. Devastato dai sensi di colpa, Alessandro si butta a capofitto sul caso, collaborando con il suo informatore e amico Gennaro, ex malavitoso. Dopo la morte di Gennaro, Alessandro porta il figlio Diego a casa senza pensarci due volte. Paola lo accoglie e stabilisce delle regole per la gestione del bambino. Scoraggiato dalle indagini sulla morte di Gennaro, Alessandro chiede il trasferimento all’UDIN, l’Unità di intervento speciale che lavora di notte…

Resta con me: il cast

Abbiamo visto la trama della prima puntata di Resta con me, ma qual è il cast completo della serie tv in onda su Rai 1? Come detto, il protagonista della fiction è Francesco Arca. Al suo fianco tanti altri attori come Laura Adriani e il giovanissimo Mario Di Leva che abbiamo conosciuto a Sanremo 2023. Ma vediamo insieme l’elenco completo degli attori:

Francesco Arca

Laura Adriani

Antonio Milo

Maria Pia Calzone

Arturo Muselli

Raffaella Rea

Liliana Bottone

Mario Di Leva

Chiara Celotto

Amedeo Gullà

Angela Ciaburri

Claudia Tranchese

Streaming e diretta tv

Dove vedere Resta con me in diretta tv e live streaming? La fiction, come detto, va in onda la domenica sera alle ore 21,25 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie alla connessione internet.