Ultimo aggiornamento ore 20:21
Home » Spettacoli » TV
TV

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 8 febbraio 2026, su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 8 febbraio 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 8 febbraio 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 8 febbraio 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Per la prima volta parlano i protagonisti di Equalize, la macchina infernale, come l’hanno definita i magistrati, che ha svolto per anni attività di dossieraggio su politici, imprenditori, personaggi dello sport e dello spettacolo, come Marcel Jacobs ed Alex Britti. E ha avuto tra i propri clienti le più importanti aziende italiane, tra cui Eni, Heineken e Barilla, e persino mafiosi. Una storia ripercorsa dall’inchiesta di Giorgio Mottola, con la collaborazione di Greta Orsi “Chi di dossier ferisce”, in onda a “Report”, domenica 8 febbraio alle 20.30 su Rai 3 e RaiPlay. La storia di Equalize si è incrociata con quella di un’altra centrale di dossieraggio, Squadra Fiore, di cui avrebbero fatto parte soggetti legati ai servizi segreti, esercitando pressioni su Leonardo Maria Del Vecchio, uno degli otto eredi del colosso Essilorluxottica. Secondo quanto rivela a Report uno dei protagonisti, lo scopo era condizionare la scalata a Mediobanca.

Poi “Propaganda” di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Samuele Damilano. I prossimi 22 e 23 marzo si voterà per il referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. L’inchiesta di “Report” racconta cosa cambierebbe nella magistratura con l’approvazione della riforma e chi c’è dietro ad alcuni comitati che stanno facendo campagna elettorale in vista del voto.

Per “Lab Report”, infine, Cristiana Mastronicola – con la collaborazione di Samuele Damilano, Celeste Gonano, Alessia Marzi, Eleonora Numico – propone “Costellazioni d’interessi”. Crans Montana è un luogo da cartolina: neve, lusso ed eventi sportivi di richiamo internazionale. Oggi è sinonimo di ricchezza e turismo d’élite, ma non è sempre stato così. In pochi decenni, da realtà a vocazione rurale si è trasformata in una meta esclusiva, una crescita rapida che ha spesso portato le leggi non scritte del turismo a prevalere sui controlli, favorendo tolleranze e clientelismi locali. È in questo contesto che si consuma la strage di Capodanno: 41 morti e 115 feriti.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
