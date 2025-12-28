Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 28 dicembre 2025, su Rai 3

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 28 dicembre 2025 su Rai 3

Questa sera, domenica 28 dicembre 2025, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 28 dicembre 2025 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

In aggiornamento…

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Se fossi te, la trama: di cosa parla la miniserie di Rai 1
TV / Se fossi te, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 28 dicembre
Ti potrebbe interessare
TV / Se fossi te, la trama: di cosa parla la miniserie di Rai 1
TV / Se fossi te, il cast: attori e personaggi della serie su Rai 1
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 28 dicembre
TV / Se fossi te: quante puntate, durata e quando finisce la serie
TV / Il principe di Roma: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La banda dei Babbi Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 dicembre 2025
TV / Se fossi te streaming e diretta tv: dove vedere la fiction
TV / Se fossi te: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie
TV / Se fossi te: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie natalizia su Rai 1
Ricerca