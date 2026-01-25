Icona app
TV

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 25 gennaio 2026, su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 25 gennaio 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 25 gennaio 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

La scuola è sempre al centro di tutti i programmi politici, di scuola si parla sempre con orgoglio e passione, ma poi tutti fanno finta di non vedere cosa c’è “dietro” le cattedre: migliaia di precari. I forzati dell’istruzione, i docenti invisibili che tengono accesa, ogni giorno, la luce dell’istruzione italiana. Una realtà al centro dell’inchiesta “Dietro la cattedra” di Danilo Procaccianti con la collaborazione di Cristiana Mastronicola ed Eleonora Numico.

A seguire, “Il Trojan di Stato” di Carlo Tecce e Lorenzo Vendemiale. Un programma installato sui circa 40.000 computer dell’amministrazione giustizia che può rendere potenzialmente spiabili le postazioni dei magistrati. Gli allarmi della procura di Torino al Ministero rimasti prima inascoltati e poi sopiti. L’inchiesta di “Report” racconta le gravi falle che potrebbero esserci nelle strutture informatiche della Giustizia. Con documenti inediti e testimonianze esclusive, il servizio pone un caso che potrebbe essere di sicurezza nazionale: i computer dei magistrati sono davvero inaccessibili?

E ancora, “Amazon Files” di Emanuele Bellano con la collaborazione di Chiara D’Ambros, Goffredo De Pascale, Madi Ferrucci. Le stime più recenti dicono che ogni anno circa 38 milioni di persone in Italia usano mensilmente il marketplace di Amazon e che il 96 per cento degli italiani ha fatto almeno una volta un acquisto sulla piattaforma. Una rete di vendita e distribuzione enorme sempre in crescita grazie al lavoro di migliaia di magazzinieri e operai dal lavoro dei quali Amazon cerca di trarre il massimo del profitto usando metodi controversi, al limite del dossieraggio. Rimane aperta la questione sui controlli da parte delle autorità che dovrebbero tutelare i lavoratori come Ispettorato Nazionale del Lavoro e Garante della privacy.

Per “Lab Report”, infine, Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico e Samuele Damilano propone “Made in Italy?”. “Report” ha seguito un blitz dei Carabinieri della Tutela del Lavoro all’interno di un opificio cinese a Prato, dove erano presenti operai senza permesso di soggiorno che lavoravano senza le dovute condizioni di sicurezza.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
