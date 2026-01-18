Icona app
18 gennaio 2026
TV
TV

Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 18 gennaio 2026, su Rai 3

di Anton Filippo Ferrari
Report: anticipazioni della puntata, in onda stasera 18 gennaio 2026 su Rai 3

Questa sera, domenica 18 gennaio 2026, va in onda in prima serata la nuova stagione di Report, il programma d’inchieste giornalistiche in onda su Rai 3 condotto da Sigfrido Ranucci. Tanti gli argomenti affrontati anche in questa puntata, a partire dalle ore 20,30. Di seguito le anticipazioni e i servizi della puntata di Report, in onda domenica 18 gennaio 2026 su Rai 3.

I servizi e le inchieste di stasera

Dopo le misure di amministrazione giudiziaria nei confronti di molti brand della moda, il Procuratore capo di Milano Paolo Storari ha richiesto la misura interdittiva del divieto di fare pubblicità per sei mesi per Tod’s. Con un’intervista esclusiva a Diego Della Valle, l’inchiesta “Made in Italy?” di Luca Bertazzoni con la collaborazione di Marzia Amico e Samuele Damilano ricostruisce la filiera della produzione dei beni di lusso, che dalla casa madre verrebbero appaltati a società italiane senza struttura produttiva che a loro volta subappalterebbero a opifici cinesi.

Poi, “I fratelli del generale” di Luca Chianca con la collaborazione di Alessia Marzi. Qualche mese fa, il generale Roberto Vannacci è finito al centro del dibattito, tutto interno al partito di Matteo Salvini, per aver deciso di non finanziare le casse della Lega. Vannacci risulterebbe, infatti, l’unico eletto nel partito a non contribuire, tra i mal di pancia degli iscritti e dei militanti. Nel frattempo, però, “Report” ha scoperto che Vannacci avrebbe dato vita a un nuovo soggetto politico, oltre all’associazione il Mondo al Contrario. Si chiamerebbe associazione Fondazione Generazione Xa, la Presidente è sua moglie e non sarebbero ancora noti gli scopi. Parallelamente, il generale ha dato vita anche a uno nuovo centro studi, Rinascimento Nazionale, insieme a Luca Sforzini, che a “Report” ammette di essere massone, con sede nel suo castello in provincia di Alessandria. Ma chi sono gli altri “fratelli” che il generale frequenta sempre più spesso?

E ancora, “I garantisti” di Chiara De Luca con la collaborazione di Eleonora Numico. “Report” torna a occuparsi dell’autorità Garante della Privacy, a seguito delle perquisizioni e dei sequestri ordinati dalla Procura di Roma, che ha indagato i quattro membri del Collegio per peculato e corruzione. Sotto la lente della Procura ci sono anche gli oltre 400mila euro di spese di rappresentanza, che, come dimostrano documenti inediti, forse potevano essere limitate.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca