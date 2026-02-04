Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:30
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 4 febbraio 2026

Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’intervista a tutto campo alla Segretaria del PD Elly Schlein sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Nel corso della puntata una pagina sugli scontri di sabato a Torino nel corso del torneo pro-Askatasuna, duramente condannati dal ministro Piantedosi nel corso dell’informativa alla Camera e dall’intera classe politica. E ancora, una pagina sulla situazione a Niscemi ancora coinvolta dalla frana. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Spettacoli / Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”
TV / Ascolti tv martedì 3 febbraio: L’invisibile, Io sono Farah, DiMartedì
Ti potrebbe interessare
TV / L’invisibile: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
Spettacoli / Netflix corteggia Chiara Ferragni per una docuserie sul Pandoro-gate: “Per lei un cachet importante”
TV / Ascolti tv martedì 3 febbraio: L’invisibile, Io sono Farah, DiMartedì
TV / L’invisibile streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata della serie
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 3 febbraio
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 3 febbraio 2026 su La7
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 3 febbraio su Rete 4
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
TV / L’invisibile: il cast (attori e personaggi) della serie su Rai 1
Ricerca