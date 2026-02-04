Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 4 febbraio 2026

Questa sera, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’intervista a tutto campo alla Segretaria del PD Elly Schlein sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Nel corso della puntata una pagina sugli scontri di sabato a Torino nel corso del torneo pro-Askatasuna, duramente condannati dal ministro Piantedosi nel corso dell’informativa alla Camera e dall’intera classe politica. E ancora, una pagina sulla situazione a Niscemi ancora coinvolta dalla frana. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 4 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.