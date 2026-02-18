Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 18 febbraio 2026

Questa sera, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un faccia a faccia sul referendum della giustizia tra Clemente Mastella e Antonio Di Pietro sarà al centro del nuovo appuntamento di oggi. Inoltre, proseguirà l’inchiesta della trasmissione dedicata alla questione abitativa: dal caro affitti alla difficoltà di accesso ai mutui, passando per le politiche pubbliche e l’impatto del turismo nelle città. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.