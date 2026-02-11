Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 11 febbraio 2026

Questa sera, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Un’intervista al leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte sarà al centro del nuovo appuntamento con “Realpolitik”. Con il commento di Sabina Guzzanti, una pagina sulle polemiche nate dalla notizia della co-conduzione della terza serata di Sanremo da parte Andrea Pucci, che ha generato il dietrofront del comico. Infine, una pagina sul caro affitti che mette sempre più in difficoltà le famiglie italiane. Come di consueto, il commento sull’attualità politica e culturale di Giampiero Mughini e i sondaggi curati da Alessandra Ghisleri.

Streaming e tv

Dove vedere Realpolitik in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi, mercoledì 11 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity dove è possibile rivedere tutti i programmi Mediaset grazie alla funzione on-demand.