Rampage, Furia animale: il film con Dwayne Johnson: trama, cast, trailer e streaming

Rampage, Furia animale è un film del 2018 di genere fantascientifico. Diretto da Brad Peyton, il film è la trasposizione cinematografica dell’omonimo videogioco che ha spopolato negli anni ’80 e prodotto da Midway Games. La sceneggiatura del film è stata parzialmente riscritta su richiesta di Dwayne Johnson, uno dei protagonisti. Le riprese sono state effettuate tra Chicago e Atlanta. Vediamo di seguito qual è la trama, il cast e dove vedere il film in streaming e in tv.

Rampage, Furia animale: la trama del film

Davis Okoye è un primatologo che ha un profondo legame con George, un intelligente gorilla albino. Lo cura sin da quando era un cucciolo, salvato dai bracconieri. Ma, a causa di un esperimento genetico finito male, George diventa un animale feroci, di dimensioni mastodontiche e perde completamente il controllo. Okoye non rivede in lui più il suo dolce cucciolo di gorilla e la situazione peggiroa quando si scopre che anche altri animali, come lui, hanno subito la stessa alterazione: lì, in giro per il mondo, ci sono anche un lupo chiamato Ralph e un coccodrillo di nome Lizzie.

Queste creature furiose diffondono terrore nel Nord America, distruggendo tutto ciò che incrociano sulla loro strada, ma qualcuno deve fermarli ed è a questo punto che Okoye chiede aiuto alla genetista Kate Caldwell: bisogna trovare un antidoto per il virus, perché vuole salvare George e anche gli altri animali che hanno subito la sua stessa sorte, evitando anche la distruzione di Chicago.

Rampage, Furia animale, il cast del film

Chi vediamo nel cast di Rampage Furia animale? Partiamo dal protagonista, Dwayne Johnson, che qui interpreta Davis Okoye. Al suo fianco vedremo Naomie Harris interpretare Kate Caldwell, poi Malin Akerman interpretare Claire Wyden e Jake Lacy interpretare Brett Wyden.

A completare il cast Joe Manganiello, Jeffrey Dean Morgan, Will Yun Lee, Marley Shelton, Jack Quaid, Breanne Hill, Matt Gerald, P.J. Byrne, Jason Liles, Destiny Lopez, Emalie Noel, Laura Distin, Gary Weeks, David Dunston.

Rampage, Furia animale, dove vedere il film: tv e streaming

Come fare per vedere Rampage, Furia animale in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 15 marzo 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming