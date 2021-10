Quelli che il lunedì: i comici e imitatori del programma di Rai 2

Quali sono i comici e imitatori presenti nel cast di Quelli che il lunedì, il programma condotto da Mia Ceran, Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu in onda su Rai 2? Al fianco dei tre conduttori ci sono Enrico Lucci, Melissa Greta Marchetto e Adriano Panatta. Con loro comici e imitatori come Ubaldo Pantani, Brenda Lodigiani, Barbara Foria, Toni Bonji, Tommaso Faoro, Chiara Galeazzi e Carmine Del Grosso. Fanno parte del cast poi Marco Mazzocchi e Federico Russo. Quante puntate sono previste per Quelli che il lunedì? In tutto andranno in onda 31 puntate in diretta dalla sede Rai di Corso Sempione a Milano con una durata di circa 3 ore ciascuna.

Streaming e diretta tv

Dove vedere Quelli che il lunedì in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Rai 2 tutti i lunedì sera alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.