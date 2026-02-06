Icona app
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 febbraio 2026

Gianluigi Nuzzi. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 6 febbraio 2026

Questa sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma la scomparsa di Daniela Ruggi, la donna di Vitriola (Modena) scomparsa il 18 settembre 2024 e i cui resti sono stati ritrovati in un rudere poco distante dalla sua abitazione, nelle scorse settimane. Tanti i dubbi sulla sua morte, gli inquirenti vogliono capire se si sia trattato di un incidente o di un omicidio. Si torna a parlare anche di Garlasco: le analisi della Procura sul computer della vittima potrebbero riscrivere la dinamica del delitto. Tutto potrebbe ruotare intorno i pc di Alberto Stasi e di Chiara Poggi. Aggiornamenti sui casi ancora irrisolti di Pierina Paganelli e di Patrizia Nettis con il Gip che ha respinto la richiesta d’archiviazione. Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 6 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
