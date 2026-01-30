Icona app
30 gennaio 2026
TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 gennaio 2026

Gianluigi Nuzzi. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 30 gennaio 2026

Questa sera, venerdì 30 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma ancora il femminicidio di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Anguillara Sabazia (Roma), uccisa dal marito Claudio Carlomagno con 23 coltellate. Ma le zone d’ombra rimangono e tutta la verità sul delitto deve ancora emergere: per gli inquirenti, infatti, l’uomo potrebbe aver mentito sia sull’orario della morte che sul movente. Si torna a parlare anche di Garlasco con tutti gli ultimi aggiornamenti: si continua a indagare sul pc di Chiara Poggi per trovare risposte. Prosegue il filone dello speciale Carceri: Francesca Carollo intervisterà il pluriomicida Mario Albanese, che nel 2012, a Brescia, tolse la vita a quattro persone, tra cui l’ex moglie Francesca Alleruzzo, il compagno di lei Vito Macadino, la figlia Chiara Matalone e il suo fidanzato Domenico Tortorici. Per questa strage l’uomo è stato condannato all’ergastolo. Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 30 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
