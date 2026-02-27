Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 27 febbraio 2026

Questa sera, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma il giallo di Garlasco: la consulenza appena depositata della dottoressa Cristina Cattaneo potrebbe segnare una svolta nel caso, soprattutto se la durata dell’aggressione fosse più lunga rispetto alle sentenze. Si torna a parlare anche della morte di Pierina Paganelli, dove continuano ad allargarsi le zone d’ombra del delitto di Rimini. Si prosegue ad indagare anche sul possibile movente di Louis Dassilva. Focus anche sulle vicende di Liliana Resinovich e Silvana Damato, la tabaccaia di Milano trovata morta nella sua abitazione l’8 agosto 2025. Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 27 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.