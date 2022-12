Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 2 dicembre 2022

Questa sera, venerdì 2 dicembre 2022, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Il programma a cura di Siria Magri, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, apre con il caso di Alice Neri, la ragazza di Rami di Ravarino (Modena) trovata carbonizzata il 18 novembre scorso nel bagagliaio della sua macchina. Dai tabulati telefonici del suo cellulare e dalle videocamere di sorveglianza potrebbero uscire nuove possibili verità sulla morte della 32enne. Tra gli altri argomenti, anche la drammatica vicenda di Alberto Genovese, l’imprenditore di Milano condannato in primo grado a 8 anni e 4 mesi di detenzione per violenza sessuale. Per la prima volta dopo la condanna, parla la modella che è stata vittima dei suoi abusi e che ricorda il suo incubo che sembra non avere fine.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 2 dicembre 2022 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.