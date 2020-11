Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 novembre 2020

Questa sera, venerdì 13 novembre 2020, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Nella puntata che va in onda questa sera Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero parleranno del caso Alberto Genovese, l’imprenditore arrestato a Milano lo scorso 7 novembre con l’accusa di aver drogato e violentato una ragazza di 18 anni. Le indagini hanno portato alla luce altri sconcertanti dettagli sull’imprenditore: pare che l’uomo organizzasse delle feste in terrazza della sua abitazione e faceva lasciare all’ingresso obbligatoriamente i cellulari degli ospiti, evitando quindi che qualcuno potesse filmare quello che poi accadeva alla festa. Le indagini sono ancora in corso.

Si parlerà anche della scomparsa dell’imprenditore Mario Bozzoli a Brescia, nel 2015. Gli inquirenti credono che l’uomo sia stato assassinato e il responsabile accusato al momento è il nipote Giacomo.

Streaming e tv Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 13 novembre 2020 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

