Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:12
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 febbraio 2026

Immagine di copertina
Gianluigi Nuzzi. Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 febbraio 2026

Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma Garlasco: si cerca di capire su quali elementi presenti nel pc di Chiara Poggi si stanno concentrando le analisi della Procura. Si torna a parlare anche di Pierina Paganelli: Manuela Bianchi ha accusato il suo ex amante Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per l’omicidio della donna. Ma la sua credibilità potrebbe essere messa in dubbio dalla testimonianza di un’amica. Aggiornamenti sui casi ancora irrisolti di Daniela Ruggi, in attesa dell’esame del DNA e di Patrizia Nettis: la madre della giornalista, Rosanna Angelillo, ospite in studio, chiede verità e giustizia. Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Andrea Biavardi, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 13 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Past Lives: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 febbraio
Ti potrebbe interessare
TV / Past Lives: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 13 febbraio
TV / Affari Tuoi – Nella buona e nella cattiva sorte: lo speciale in prima serata su Rai 1. Anticipazioni e concorrenti
TV / Propaganda live: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, venerdì 13 febbraio 2026
Spettacoli / Lucio Presta: “Amadeus ha pagato la stupidità. De Martino? Non saluto i traditori”
Spettacoli / La protesta dei giornalisti Rai in solidarietà con i colleghi di RaiSport dopo la telecronaca di Petrecca
Spettacoli / Carlo Conti sul caso Pucci: “Scelta del tutto autonoma, nessuna interferenza dal governo”
TV / Ascolti tv giovedì 12 febbraio: Don Matteo 15, Striscia la notizia, Piazzapulita
Spettacoli / Mediaset, cambio programmazione per La Forza di una donna: cosa succederà
Ricerca