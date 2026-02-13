Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 13 febbraio 2026

Questa sera, venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del programma Garlasco: si cerca di capire su quali elementi presenti nel pc di Chiara Poggi si stanno concentrando le analisi della Procura. Si torna a parlare anche di Pierina Paganelli: Manuela Bianchi ha accusato il suo ex amante Louis Dassilva, attualmente in carcere e unico indagato per l’omicidio della donna. Ma la sua credibilità potrebbe essere messa in dubbio dalla testimonianza di un’amica. Aggiornamenti sui casi ancora irrisolti di Daniela Ruggi, in attesa dell’esame del DNA e di Patrizia Nettis: la madre della giornalista, Rosanna Angelillo, ospite in studio, chiede verità e giustizia. Il parterre di ospiti è composto da Roberta Bruzzone, Carmen Pugliese, Massimo Picozzi, Carmelo Abbate, Grazia Longo, Caterina Collovati, Andrea Biavardi, Paolo Colonnello e Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 13 febbraio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.