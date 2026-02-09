Icona app
Ultimo aggiornamento ore 18:16
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento un’intervista al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Spazio poi a Trump e agli scenari internazionali con un’intervista all’ex-segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo. A seguire, la politica interna con gli ultimi provvedimenti del governo sul tema sicurezza. Prosegue l’inchiesta sugli affidi di minori in Italia, tra procedure, responsabilità e punti ancora da chiarire. Infine, il caso Garlasco con i più recenti sviluppi dell’indagine. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Alessandro Rico, Maddalena Oliva, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca