Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 9 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 9 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro del nuovo appuntamento un’intervista al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Spazio poi a Trump e agli scenari internazionali con un’intervista all’ex-segretario di Stato degli Stati Uniti Mike Pompeo. A seguire, la politica interna con gli ultimi provvedimenti del governo sul tema sicurezza. Prosegue l’inchiesta sugli affidi di minori in Italia, tra procedure, responsabilità e punti ancora da chiarire. Infine, il caso Garlasco con i più recenti sviluppi dell’indagine. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Alessandro Rico, Maddalena Oliva, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 9 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.