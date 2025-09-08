Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:23
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 settembre 2025

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 settembre 2025

Questa sera, lunedì 8 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Porro intervista il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi sulla più stretta attualità e in particolare, il tema della sicurezza. Al centro della puntata, un nuovo capitolo dell’inchiesta sul mercato dei video rubati attraverso telecamere di videosorveglianza private. E ancora, un’indagine su un canale online dove si tengono veri e propri corsi per aspiranti cybercriminali. Infine, si ritorna sul delitto di Garlasco, con le ultime novità investigative.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 8 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Dog Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna
Spettacoli / Bruno Vespa lascia la Rai? Il giornalista: “Non ho firmato il rinnovo e ho un’offerta da Mediaset”
Ti potrebbe interessare
TV / Dog Days: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Perché Affari Tuoi stasera non va in onda: il motivo e quando torna
Spettacoli / Bruno Vespa lascia la Rai? Il giornalista: “Non ho firmato il rinnovo e ho un’offerta da Mediaset”
TV / Ascolti tv domenica 7 settembre: Imma Tataranni 3, La notte nel cuore, Presa Diretta
TV / Il lago della vendetta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Fuori dal coro: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, domenica 7 settembre 2025
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 15esima puntata
TV / Imma Tataranni 3: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata (replica)
TV / Uncharted: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Imma Tataranni 3 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata (replica)
Ricerca