Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 8 febbraio 2021

Questa sera, lunedì 8 febbraio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 8 febbraio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Ampio spazio verrà dedicato alla crisi politica e di governo. Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi sta tenendo un secondo giro di consultazioni con i partiti per definire la nuova maggioranza disposta ad appoggiare un suo esecutivo, per poi definire il programma e l’assegnazione delle poltrone. Sarà un governo solo di tecnici o più probabilmente tecnico-politico? Quali partiti lo sosterranno? Il racconto in diretta con tutti gli aggiornamenti. Oltre alla stretta attualità politica, ampio spazio sarà dedicato agli ultimi provvedimenti per fermare la pandemia e alla questione del rapporto tra politica e magistratura riaperta da “Il Sistema” (Rizzoli), il libro-intervista del direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti con Luca Palamara, l’ex presidente dell’Anm radiato a ottobre dall’ordine giudiziario dopo lo scandalo delle nomine.

E ancora, nella puntata di Quarta Repubblica di oggi, da non perdere un viaggio tra gli imprenditori del Nord-Est per capire cosa pensino di quanto sta succedendo nei palazzi della politica a Roma e un’inchiesta su come le aziende cinesi in Italia riescono a sfuggire al fisco. Il “faccia a faccia” di questa settimana sarà tra Nicola Porro e l’ex CEO di Bulgari Francesco Trapani.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 8 febbraio 2021? Tra gli ospiti che prenderanno parte al dibattito la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, gli economisti Giulio Sapelli e Veronica De Romanis, il costituzionalista Alfonso Celotto, l’ex procuratore aggiunto di Milano Alfredo Robledo, Mario Giordano e i giornalisti Aldo Cazzullo, Stefano Cappellini, Daniela Preziosi, Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, anche le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 8 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

