Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 luglio 2025

Questa sera, lunedì 7 luglio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 luglio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Nicola Porro intervisterà il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. A seguire, la politica estera con l’incontro tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Spazio anche al caso Ramy, con lo scontro politico e le mosse del governo dopo la notizia dell’indagine a carico del carabiniere. Poi, si ritorna sul Bayesian, con testimonianze inedite della notte del 19 agosto che aprono a nuove ipotesi sull’affondamento del veliero. Infine, nuovi documenti sul caso Garlasco. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Rita Dalla Chiesa, Giuseppe Cruciani, Carlo Calenda, Andrea Ruggieri, Antonio Ingroia, Hoara Borselli, Massimo Lugli, Antonio De Rensis, Francesco Compagna.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 7 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.