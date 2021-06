Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 giugno 2021

Questa sera, lunedì 7 giugno 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 giugno 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

La partita delle amministrative d’autunno che si sta già giocando a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna; il rischio di un processo per stupro a carico del ventenne Ciro Grillo, figlio di Beppe Grillo, e di suoi tre amici; la ricerca nel Reggiano di Saman Abbas, la diciottenne pakistana scomparsa dopo essersi opposta al matrimonio combinato dalla sua famiglia. Questi alcuni dei temi della puntata di oggi – 7 giugno 2021 – di Quarta Repubblica, su Rete 4 dalle 21.25.

Nel corso della puntata, anche un’intervista con il saggista francese Pascal Bruckner, un reportage sul degrado nella Capitale e un’inchiesta sui percettori di reddito di cittadinanza che rifiutano offerte di lavoro. E ancora, il faccia a faccia di questa settimana sarà tra Nicola Porro e Stephan Winkelmann, Presidente e Ceo di Automobili Lamborghini.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 7 giugno 2021? Tra gli ospiti della puntata anche l’eurodeputato Massimiliano Salini (FI), i deputati Alessia Morani (Pd) e Stefano Buffagni (M5S), il magistrato Alfonso Sabella, il politologo Marco Ravelli, il Presidente dell’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia Yassine Lafram, Maurizio Belpietro, Piero Sansonetti, Anselma Dell’Olio, Stefano Cappellini, Stefano Zecchi e suor Anna Monia Alfieri. Come sempre, non mancheranno i punti di vista di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 7 giugno 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.