Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 7 aprile 2025

Questa sera, lunedì 7 aprile 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 7 aprile 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il tema dazi, tra le mosse del governo Meloni e gli attacchi della sinistra. A seguire, il caso Le Pen, con la possibile esclusione dalle presidenziali francesi della leader del Rassemblement National. Nel corso della puntata, sarà mandata in onda un’intervista a Marion Maréchal Le Pen, nipote di Marine Le Pen ed europarlamentare. Poi, la storia del bambino strappato ai genitori affidatari a 4 anni. Infine, il tema sicurezza. In studio, Roberto Zancan, l’orafo del caso Stacchio, vittima dell’ennesima rapina. Chiuderà la puntata un’inchiesta sul mercato illegale dell’oro. Parteciperanno al dibattito – fra gli altri: Alessandro Sallusti, Marco Bassani, Pierluigi Battista, Angelo D’Orsi, Alessandro Rico, Elenoire Casalegno, Amedeo Ciaccheri, Hoara Borselli, Giuseppe Cruciani e Marina Terragni.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 7 aprile 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.