Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 6 ottobre 2025

Questa sera, lunedì 6 ottobre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 6 ottobre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’attualità: scontri e guerriglia contro la polizia durante i cortei pro-Palestina, seguiti dalle polemiche per il rientro in Italia degli attivisti della Flotilla e dall’attesa per la tregua a Gaza.

Poi, si ritorna sul tema della legittima difesa con la vicenda della guardia giurata Massimo Zen, che è stato recentemente graziato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed è uscito dal carcere dove era detenuto per aver ucciso un ladro che stava assaltando un bancomat nel 2018.

Infine, il caso Garlasco con nuove intercettazioni legate all’inchiesta che coinvolge l’ex procuratore Mario Venditti. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Marcello Veneziani, Paolo Mieli, Guendalina Anzolin, Alessandro Rico, Hoara Borselli, Amedeo Ciaccheri, Massimo Lugli, Marco Gregoretti, Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 6 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
