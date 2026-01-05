Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 gennaio 2026

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio agli aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana: dai primi risultati delle indagini su cause e responsabilità alle condizioni dei tanti giovanissimi gravemente feriti. A seguire, un approfondimento sulle possibili conseguenze di quanto accaduto in Venezuela e sulle prossime mosse che potrebbe fare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Infine, si torna sul caso Garlasco, con l’indagine a carico di Andrea Sempio che appare ormai alle battute finali. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Rita Dalla Chiesa, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Maddalena Oliva.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.