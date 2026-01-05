Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 gennaio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 gennaio 2026

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 5 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Ampio spazio agli aggiornamenti sulla tragedia di Crans-Montana: dai primi risultati delle indagini su cause e responsabilità alle condizioni dei tanti giovanissimi gravemente feriti. A seguire, un approfondimento sulle possibili conseguenze di quanto accaduto in Venezuela e sulle prossime mosse che potrebbe fare il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Infine, si torna sul caso Garlasco, con l’indagine a carico di Andrea Sempio che appare ormai alle battute finali. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Rita Dalla Chiesa, Stefano Zurlo, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli e Maddalena Oliva.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
