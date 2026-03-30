Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 30 marzo 2026

Questa sera, lunedì 30 marzo 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 30 marzo 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Durante la trasmissione si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Al centro della puntata, le tensioni seguite al referendum, con riflessi sulla magistratura e sulla maggioranza di governo. Spazio anche al caso Salis e alle manifestazioni “No Kings”. A seguire, focus sul confitto in Iran con l’intervista all’ex consigliere di Donald Trump, John Bolton. Infine, gli ultimi colpi di scena sul caso Epstein. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Angelo D’Orsi, Piero Sansonetti, Giorgio Mulè, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Fausto Biloslavo, Stefano Cappellini, Marco Bruna e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.