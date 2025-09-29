Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 settembre 2025

Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 29 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il caso Flotilla, lo scontro tra Governo e opposizioni e le mobilitazioni di piazza, sempre più frequenti. A seguire, un’ampia pagina sarà dedicata agli sviluppi investigativi sul caso Garlasco, con intercettazioni e documenti inediti. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Guido Lutrario, Fausto Biloslavo, Pierfrancesco Majorino, Alessandro Rico, Gianluca Zanella, Massimo Lugli, Simonetta Matone, Alfonso Sabella, Giada Bocellari, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.