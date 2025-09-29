Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 settembre 2025

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 29 settembre 2025

Questa sera, lunedì 29 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 29 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il caso Flotilla, lo scontro tra Governo e opposizioni e le mobilitazioni di piazza, sempre più frequenti. A seguire, un’ampia pagina sarà dedicata agli sviluppi investigativi sul caso Garlasco, con intercettazioni e documenti inediti. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Guido Lutrario, Fausto Biloslavo, Pierfrancesco Majorino, Alessandro Rico, Gianluca Zanella, Massimo Lugli, Simonetta Matone, Alfonso Sabella, Giada Bocellari, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 29 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025, il cast: i concorrenti della nuova edizione
TV / Grande Fratello 2025: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Grande Fratello 2025: conduttrice e opinionisti della nuova edizione
Ti potrebbe interessare
TV / Grande Fratello 2025, il cast: i concorrenti della nuova edizione
TV / Grande Fratello 2025: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Grande Fratello 2025: conduttrice e opinionisti della nuova edizione
TV / Blanca 3: quante puntate, durata e quando finisce la terza stagione
TV / Grande Fratello 2025 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata
TV / Blanca 3, dove eravamo rimasti: il riassunto della seconda stagione
TV / Grande Fratello 2025: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 29 settembre
TV / Blanca 3: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione
TV / Grande Fratello 2025: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova edizione
TV / Ascolti tv domenica 28 settembre: Balene, La notte nel cuore, Le Iene
Ricerca