Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 27 ottobre 2025

Questa sera, lunedì 27 ottobre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 27 ottobre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, due casi-chiave della giustizia italiana: tutti gli aggiornamenti sul caso Garlasco e i nuovi sviluppi dell’indagine sull’omicidio di Piersanti Mattarella, allora presidente della Regione Siciliana, ucciso a Palermo il 6 gennaio 1980. A seguire, un’inchiesta sullo stalking telefonico: chi sono i responsabili delle molestie, come operano e con quali modalità. Ancora, un ampio capitolo sulla casa con un focus sull’impatto delle norme contro gli affitti brevi e un reportage sulla sicurezza nelle città italiane. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Antonio Di Pietro, Marcello Veneziani, Andrea Ruggieri, Stefano Cappellini, Hoara Borselli, Massimo Lugli, Matteo Sarzana, Fausto Biloslavo, Liborio Cataliotti e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 27 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca