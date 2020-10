Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 ottobre 2020

Questa sera, lunedì 26 ottobre 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 26 ottobre 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

La situazione italiana a poche ore dall’entrata in vigore delle norme contenute nel nuovo Dpcm con testimonianze e reportage saranno i temi al centro della nuova puntata di “Quarta Repubblica” in onda stasera. Nicola Porro analizzerà la guerriglia di Napoli e gli scontri in altre città, i pronto soccorso presi d’assalto e i timori per i contraccolpi sull’economia dopo l’ultima stretta anti-Covid, con il contributo del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e del virologo Giorgio Palù. Nel corso della serata, spazio anche alle prospettive economiche con l’economista Carlo Cottarelli, la testimonianza del manager Riccardo Ruggeri – in passato Ceo della “New Holland” – e con una nuova inchiesta sullo smart working. E ancora, un faccia a faccia tra Nicola Porro e Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia rieletto un mese fa.

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 26 ottobre 2020? Stasera, in prima serata, vedremo il direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto nazionale malattie infettive “Spallanzani” di Roma Andrea Antinori, la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani (Pd), il deputato Claudio Borghi (Lega), il direttore generale del gruppo Psa in Italia Gaetano Thorel, il sindaco di Rapallo e coordinatore ligure di Forza Italia Claudio Bagnasco, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Claudio Cerasa, Paolo Guzzanti e Aldo Maria Valli.

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

