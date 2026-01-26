Icona app
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 gennaio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 26 gennaio 2026

Questa sera, lunedì 26 gennaio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 26 gennaio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, lo scontro diplomatico tra Italia e Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, accusato -insieme alla moglie- della strage di Crans Montana. Poi, a partire dalla storia della Famiglia nel bosco, un approfondimento sul sistema degli affidi in Italia tra procedure e tutela dei minori. A seguire, il tema sicurezza con la testimonianza del gioielliere Roberto Zancan, ancora vittima di una rapina. In chiusura, torna il caso Garlasco con gli ultimi sviluppi investigativi. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Antonio Di Pietro, Lucetta Scaraffia, Alessandra Viero, Alfredo Zampogna, Rita Dalla Chiesa, Stefano Cappellini, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 26 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca