Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 25 maggio 2020

Torna questa sera, lunedì 25 maggio 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4 ed incentrata anche oggi sull’emergenza Coronavirus. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, sia dal punto di vista sanitario sia da quello economico. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 25 maggio, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, Nicola Porro intervista la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sui temi di stretta attualità politica, economica e sociale, per un primo bilancio a una settimana dalla riapertura di negozi, bar e ristoranti.

Nel corso della serata, tante le testimonianze e i temi trattati: dal ritorno della movida dopo il lockdown, agli obblighi e controlli che complicano la ripresa delle attività di ristorazione e degli hotel, fino alle categorie professionali escluse dagli aiuti del Governo e allo scontro sulla richiesta dei Benetton di una garanzia dello Stato per ottenere dalle banche un prestito di oltre un miliardo per Autostrade.

Si torna poi a parlare del caso Palamara e, in particolare, della tensione tra il leader della Lega Matteo Salvini e la magistratura, dopo le ultime intercettazioni emerse pochi giorni fa dall’inchiesta di Perugia. Poi focus sul turismo, alla vigilia di un’estate ricca di incognite, con un reportage dalla riviera romagnola e il racconto degli albergatori di Roma asserragliati nei loro hotel senza ospiti per evitare furti e occupazioni.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 25 maggio? In studio, parteciperanno al dibattito, tra gli altri, la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, la sottosegretaria allo Sviluppo Economico Alessia Morani (Pd), l’economista Giulio Sapelli e i giornalisti Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Gianni Barbacetto, Luisella Costamagna, Francesco Maria Del Vigo, Daniele Capezzone e Gaetano Pedullà.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 25 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

