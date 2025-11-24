Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 24 novembre 2025

Questa sera, lunedì 24 novembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 24 novembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il vertice Usa-Ue-Kiev di Ginevra sul piano di Donald Trump per la pace tra Ucraina e Russia. A seguire, gli scontri tra centri sociali e polizia a Bologna, con un’indagine sui legami tra il Partito Democratico e la “sinistra antagonista”. Per concludere, il caso della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, arriva sul tavolo del Governo. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Fausto Biloslavo, Dario Fabbri, Domenico Pianese, Simonetta Matone, Lorenzo Pacini, Simone Cicalone, Stefano Cappellini e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 24 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.