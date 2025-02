Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 24 febbraio 2025

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 17 febbraio 2025

Questa sera, lunedì 24 febbraio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 24 febbraio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

In apertura, un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco, con la diretta dall’ospedale Gemelli e da piazza San Pietro. Tra i temi della puntata, ampio spazio alle trattative per la pace tra Ucraina e Russia. Nel corso della trasmissione andrà in onda l’intervista a Olena Zelenska, moglie del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Parteciperanno al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Fabio Zavattaro, Alessandra Viero, Carlo Calenda, Toni Capuozzo, Tommaso Cerno, Brando Benifei, Alfonso Sabella e Hoara Borselli.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 24 febbraio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.