Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:58
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, la campagna elettorale in vista del referendum sulla giustizia. A seguire, tutte le novità e gli ultimi sviluppi sul caso Epstein. Poi, un nuovo approfondimento sull’indagine che riguarda il sistema degli affidi per minori e in chiusura, l’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Greta Cristini, Luciano Capone, Nicolo Zanon e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul film
Ti potrebbe interessare
TV / Chi era Eugenio Monti, il campione olimpico di bob la cui storia vera è raccontata nel film Rosso Volante su Rai 1
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Run All Night – Una notte per sopravvivere: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Zelig (30 anni) streaming e diretta tv: dove vedere “il meglio di”
TV / Zelig (30 anni): le anticipazioni (comici) de “il meglio di”
TV / Rosso Volante: quante puntate, durata e quando finisce
TV / Dirty dancing: tutto quello che c’è da sapere sul film
Spettacoli / Carlo Conti: "Io meloniano? Sono un uomo libero di fare il mio lavoro"
Spettacoli / Lucio Presta: "Amadeus è andato a sbattere, Paolo Bonolis mi manca"
Spettacoli / Giorgia Meloni smentisce la sua presenza a Sanremo: “Notizia totalmente inventata”
Ricerca