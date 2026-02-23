Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 23 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 23 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 23 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, la campagna elettorale in vista del referendum sulla giustizia. A seguire, tutte le novità e gli ultimi sviluppi sul caso Epstein. Poi, un nuovo approfondimento sull’indagine che riguarda il sistema degli affidi per minori e in chiusura, l’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Armando Palmegiani, Greta Cristini, Luciano Capone, Nicolo Zanon e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.