Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 settembre 2025

Questa sera, lunedì 22 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 22 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, lo scontro politico nelle Università italiane e i funerali dell’attivista Charlie Kirk. A seguire, il tema della sicurezza: dal dibattito politico sullo stop all’uso del taser, alle tensioni nelle città italiane, alle prese con episodi di violenza talvolta legati a una malagestione dell’immigrazione. Infine, si ritorna sul caso Garlasco, con le ultime novità investigative. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Michela Marzano, Marco Bassani, Giovanna Vitale, Galeazzo Bignami, Alfonso Sabella, Alessandro Rico, Manuel Spadaccini, Hoara Borselli, Piero Sansonetti, Giuseppe Cruciani, Angela Taccia, Gianluca Zanella, Matteo Fabbri, Andrea Ruggieri.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 22 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.