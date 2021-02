Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 22 febbraio 2021

Questa sera, lunedì 22 febbraio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 22 febbraio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

L’inchiesta sul traffico delle mascherine è al centro della puntata di “Quarta Repubblica”. Intervistato da Nicola Porro, Mario Benotti è pronto a raccontare la sua verità sul caso che lo vede sotto inchiesta con altre 7 persone per traffico di influenze in seguito alla provvigione milionaria ottenuta dai produttori cinesi di una maxi-commessa di mascherine, acquistate la scorsa primavera dalla struttura del commissariato per l’emergenza Covid. Spazio poi alla politica e al nuovo governo Draghi con Giorgia Meloni e la capogruppo di Forza Italia al Senato Anna Maria Bernini per commentare le prime misure anti-pandemia attese proprio per domani, il piano per accelerare le vaccinazioni facendo i conti con altri tagli alle forniture di dosi da parte dei produttori e le denunce e i provvedimenti che negli ultimi giorni hanno coinvolto la magistratura.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 22 febbraio 2021? Tra gli ospiti che prenderanno parte al dibattito il presidente dell’Unione Camere Penali Gian Domenico Caiazza, l’infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, l’ex direttore dell’Ema Guido Rasi, i giornalisti Alessandro Sallusti, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone, suor Anna Monia Alfieri e, come ogni settimana, le incursioni in diretta di Vittorio Sgarbi e di Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 22 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

Potrebbero interessarti Black Rain – Pioggia sporca: tutto quello che c’è da sapere sul film Il tocco magico dei coniugi Zingaretti (di F. Bagnasco) Il Commissario Ricciardi: la trama della prossima puntata, la sesta e ultima (finale)