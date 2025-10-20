Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 ottobre 2025

di Antonio Scali
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 ottobre 2025

Questa sera, lunedì 20 ottobre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 ottobre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata lo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, dopo che al congresso PSE ad Amsterdam, la leader dem ha parlato di «libertà a rischio con la destra al potere». A seguire, un ampio capitolo dedicato alla sicurezza. In studio, per la prima volta, la testimonianza di Laura Micarelli, figlia di Antonio Micarelli, il vigilante agli arresti domiciliari da sette mesi per aver sparato ad Antonio Ciurciumel, 24enne romeno sorpreso a rubare a casa della vicina in via Cassia, a Roma. Infine, un approfondimento sul caso Garlasco. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Roberto Vannacci, Giovanna Vitale, Luca Ricolfi, Lucetta Scaraffia, Maurizio Belpietro, Alfonso Sabella, Giorgio Beretta, Suor Monia Alfieri, Gianluca Zanella, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 20 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Ricerca