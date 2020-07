Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 20 luglio 2020

Questa sera, lunedì 20 luglio 2020, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 20 luglio 2020, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro del nuovo appuntamento con “Quarta Repubblica”, condotto da Nicola Porro, la difficile trattativa che il premier Giuseppe Conte sta portando avanti a Bruxelles sul Recovery Fund, a causa dell’opposizione da parte dei cosiddetti Paesi frugali. Aiuti importanti da parte dell’unione europea per far ripartire l’economia del Vecchio Continente dopo il lungo stop a causa dell’emergenza Coronavirus. Quali i vincitori e i vinti di questo lungo Consiglio europeo?

Nel corso della serata, tanti i dibattiti e i temi trattati: dai nuovi focolai e dalle proteste per l’arrivo di migranti da zone ad alto rischio contagio, al salasso fiscale che si abbatterà su molti lavoratori autonomi e aziende nei prossimi giorni, fino alla situazione del mondo della moda, con un’intervista agli stilisti Stefano Gabbana e Domenico Dolce. Focus anche sulle infrastrutture, con un reportage sullo stato delle gallerie italiane, sulle difficoltà di circolazione lungo le “strade delle vacanze” e sul progetto dell’alta velocità in Molise, bloccato per tutelare due specie avifaunistiche.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 20 luglio 2020? Tra gli ospiti il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani e il Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci. Ma non solo. In studio da Nicola Porro anche il candidato del Centrodestra alla presidenza della Regione Puglia Raffaele Fitto, il responsabile Esteri del Pd Emanuele Fiano, Emiliana Alessandrucci, Alessandro Sallusti, Claudio Cerasa, Piero Sansonetti, Francesco Borgonovo, Maria Giovanna Maglie, Daniele Capezzone e Claudia Fusani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 20 luglio 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

