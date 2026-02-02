Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il corteo di Askatasuna a Torino, dopo che, sabato, durante la manifestazione, si sono verificati scontri con la polizia, tra roghi in strada e il pestaggio di un agente. A seguire, continua l’inchiesta sul sistema degli affidi di minori in Italia, con nuovi elementi e testimonianze. Infine, il caso Garlasco: prosegue lo scontro tra consulenze e perizie sul pc di Alberto Stasi, in un serrato confronto tra analisi tecniche. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Rita Dalla Chiesa, Stefano Cappellini, Giorgio Cremaschi, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Pasquale Griesi, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Matteo Fabbri e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.