Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 febbraio 2026

di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 2 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 2 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 2 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il corteo di Askatasuna a Torino, dopo che, sabato, durante la manifestazione, si sono verificati scontri con la polizia, tra roghi in strada e il pestaggio di un agente. A seguire, continua l’inchiesta sul sistema degli affidi di minori in Italia, con nuovi elementi e testimonianze. Infine, il caso Garlasco: prosegue lo scontro tra consulenze e perizie sul pc di Alberto Stasi, in un serrato confronto tra analisi tecniche. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Rita Dalla Chiesa, Stefano Cappellini, Giorgio Cremaschi, Andrea Ruggieri, Hoara Borselli, Pasquale Griesi, Rita Cavallaro, Stefano Zurlo, Matteo Fabbri e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 2 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
