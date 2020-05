Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 18 maggio 2020

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 11 maggio 2020

Torna questa sera, lunedì 18 maggio 2020, Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro in onda su Rete 4 ed incentrata anche oggi sull’emergenza Coronavirus. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, sia dal punto di vista sanitario che da quello economico. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 18 maggio, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Al centro del nuovo appuntamento con Quarta Repubblica: il Decreto Rilancio. Nicola Porro intervisterà il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sulle scelte del governo per fronteggiare la crisi economica che sta mettendo a dura prova imprese e famiglie italiane. Ovviamente si parlerà anche del primo giorno della riapertura: dopo oltre due mesi di lockdown negozi, bar e ristoranti sono tornati oggi all’attività. Previsti collegamenti e interviste.

Ampio spazio anche ai problemi del turismo, alle porte di un’estate su cui gravano pesanti incognite: le telecamere della trasmissione hanno realizzato reportage sulle ripercussioni dell’obbligo di distanziamento in aeroporti, spiagge e hotel, mentre la creazione di corridoi tra altri Paesi europei rischia di escludere l’Italia dalle rotte delle prossime vacanze. E ancora, servizi sulla corsa mondiale al vaccino contro il Covid-19, sui campi dove tornano a lavorare gli italiani disoccupati a causa della pandemia e sulle mascherine chirurgiche: perché non si trovano ancora? Perché costano così tanto?

Le notizia di oggi sul Coronavirus in Italia

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 18 maggio? In studio, parteciperanno al dibattito, tra gli altri, la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini, la capogruppo Pd in commissione Lavoro alla Camera Debora Serracchiani, gli imprenditori Rocco Forte, Luca Patanè e Francesco Casoli, la politologa Nadia Urbinati e i giornalisti Alessandro Sallusti, Federico Rampini, Pietrangelo Buttafuoco, Luca Telese, Piero Sansonetti, Daniele Capezzone e Maria Giovanna Maglie.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 18 maggio 2020, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

