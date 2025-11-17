Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 17 novembre 2025

Questa sera, lunedì 17 novembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 17 novembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata la polemica su Nicola Gratteri, che in tv ha citato una presunta intervista a Giovanni Falcone rivelatasi inesistente. A seguire, un’ampia pagina sull’emergenza campi rom in Italia e un focus sul racket delle borseggiatrici, dopo l’aggressione alla stazione di Roma contro Simone Ruzzi, youtuber noto come “Cicalone”, mentre documentava alcune situazioni di rischio. Infine, prosegue l’inchiesta sui call center, con una nuova tappa a Napoli. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Simone Cicalone, Stefano Cappellini, Elisabetta Gualmini, Ginevra Leganza, Piero Sansonetti, Alessandro Rico e Diego Pellegrino.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 17 novembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.