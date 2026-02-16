Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 16 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il Referendum sulla giustizia e la polemica sulle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Poi, il Caso Epstein con gli ultimi sviluppi giudiziari e un focus sulle reazioni della politica italiana. Infine, nuovi aggiornamenti sull’inchiesta sul sistema degli affidi in Italia e, a seguire, il caso Garlasco con un’intervista all’ex procuratore Mario Venditti. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Antonio Di Pietro, Alessandro Sallusti, Angelo d’Orsi, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Rita dalla Chiesa, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Massimo Lugli, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Taratata: le anticipazioni e il cast della seconda puntata su Canale 5
TV / Memory: tutto quello che c’è da sapere sul film su Italia 1
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quinta puntata
TV / Cuori 3 streaming e diretta tv: dove vedere la quinta puntata
TV / Taratata streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata
TV / Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti
TV / Stefano De Martino, chi è e cosa fa la sorella Adelaide
TV / Ascolti tv domenica 15 febbraio: Cuori 3, Chi vuol essere milionario, Le Iene
TV / Il Paradiso delle Signore, anticipazioni fino al 20 febbraio: Odile distrutta
TV / Cuori 3: le anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Ricerca