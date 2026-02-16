Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 16 febbraio 2026

Questa sera, lunedì 16 febbraio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 16 febbraio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il Referendum sulla giustizia e la polemica sulle dichiarazioni del Procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri. Poi, il Caso Epstein con gli ultimi sviluppi giudiziari e un focus sulle reazioni della politica italiana. Infine, nuovi aggiornamenti sull’inchiesta sul sistema degli affidi in Italia e, a seguire, il caso Garlasco con un’intervista all’ex procuratore Mario Venditti. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Antonio Di Pietro, Alessandro Sallusti, Angelo d’Orsi, Piero Sansonetti, Andrea Ruggieri, Maddalena Loy, Rita dalla Chiesa, Hoara Borselli, Rita Cavallaro, Massimo Lugli, Armando Palmegiani e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 16 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.