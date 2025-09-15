Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 settembre 2025

Questa sera, lunedì 15 settembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 settembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, l’odio politico in Italia emerso dopo l’assassinio negli Stati Uniti di Charlie Kirk: dallo scontro tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein ai timori di possibili emulazioni nel nostro Paese. Inoltre, un’intervista a Marco Tronchetti Provera per approfondire i principali temi di economia e geopolitica. A seguire, un nuovo capitolo dell’inchiesta di “Quarta Repubblica” sul furto di dati personali, con un’attenzione particolare al mercato dei filmati privati trafugati negli hotel. Ritorna anche il tema sicurezza, con un viaggio da Roma a Viareggio: polizia e cittadini alle prese con la criminalità. Infine, gli ultimi aggiornamenti sul caso Garlasco. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Roberto Vannacci, Alessandro Sallusti, Pigi Battista, Stefano Cappellini, Tommaso Cerno, Simonetta Matone, Matteo Flora, Andrea Ruggieri, Matteo Fabbri, Manuel Spadaccini, Antonio De Rensis, Stefano Zurlo, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 15 settembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.