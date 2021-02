Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 febbraio 2021

Questa sera, lunedì 15 febbraio 2021, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale: dal punto di vista sanitario e da quello economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 febbraio 2021, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni

Il neonato Governo Draghi sarà protagonista del nuovo appuntamento con il programma di Nicola Porro. Nel corso della serata, il conduttore intervisterà Rocco Casalino, portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, in libreria con la sua autobiografia “Il Portavoce”. Nicola Porro intervisterà anche Andrea Griminelli, flautista di Pavarotti, Sting e Zucchero. Oltre alla stretta attualità politica, tanti i temi al centro del dibattito: con il Professor Matteo Bassetti, un focus sull’andamento della campagna vaccinale, con servizi su come funzionano le liste last minute per la somministrazione delle dosi e sulla protesta dei medici di libera professione che chiedono lo stesso vaccino dei loro colleghi impegnati nel servizio pubblico; con il giurista Carlo Nordio e con Piero Sansonetti, si tornerà invece a parlare dei legami tra magistratura e politica portati alla luce da “Il Sistema”, il libro di Alessandro Sallusti con l’ex pm Luca Palamara. E ancora, un’intervista con il docente di Geopolitica vaticana Piero Schiavazzi sul nuovo Premier Mario Draghi.

Quarta Repubblica: gli ospiti

Quali sono gli ospiti in studio di Quarta Repubblica in onda oggi, 15 febbraio 2021? Tra gli ospiti che prenderanno parte al dibattito il deputato Valentino Valentini (FI), Aldo Cazzullo, Mario Giordano, Daniele Capezzone, Veronica De Romanis, l’ad di Kiko Cristina Scocchia e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, non mancheranno le incursioni di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Quarta Repubblica va in onda oggi, lunedì 15 febbraio 2021, alle ore 21,25 su Rete 4. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

