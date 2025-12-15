Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 15 dicembre 2025
Questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 15 dicembre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.
Anticipazioni e ospiti
In primo piano questa sera un’intervista al Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. A seguire, Atreju e lo scontro a distanza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein. Infine, un’inchiesta sul mondo islamico e un approfondimento sul caso Garlasco con intercettazioni inedite. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Tommaso Cerno, Federico Mollicone, Paolo Romano, Rita Cavallaro, Gianluigi Nuzzi, Rosella La Regina, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.
Dove vedere il programma in tv e streaming
Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 15 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.