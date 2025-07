Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 14 luglio 2025

Questa sera, lunedì 14 luglio 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 14 luglio 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Ultimo appuntamento stagionale con “Quarta Repubblica”, il talk condotto da Nicola Porro, in prima serata su Rete 4. Al centro della puntata, la guerra commerciale tra USA e UE dopo l’annuncio dell’introduzione dei dazi al 30% sull’export europeo dal 1° agosto da parte del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. A seguire, si torna a parlare del caso Bayesian, con testimonianze inedite sulla notte dell’affondamento. Infine, il delitto di Garlasco: le ultime novità investigative aprono nuovi scenari sull’omicidio di Chiara Poggi. Parteciperanno al dibattito – fra gli altri – Alessandro Sallusti, Paolo Mieli, Tommaso Cerno, Simona Bonafe’, Giuseppe Cruciani, Hoara Borselli, Sergio Cutolo, Roberto Giacobbo, Massimo Lugli, Antonio De Rensis e Gianluca Zanella.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 14 luglio 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.