Home » Spettacoli » TV
TV

Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 ottobre 2025

di Anton Filippo Ferrari
Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 13 ottobre 2025

Questa sera, lunedì 13 ottobre 2025, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 13 ottobre 2025, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, il racconto della storica firma dell’accordo di pace in Medio Oriente. A seguire, un’intervista esclusiva a Ziv Koren, giornalista e fotografo israeliano che ha immortalato i massacri del 7 ottobre, e un approfondimento sulle storie degli ostaggi, sul ruolo di Giorgia Meloni e sul capolavoro diplomatico di Donald Trump.

Spazio anche al tema della sicurezza, con un reportage dalla Puglia. Infine, il caso Garlasco: l’inchiesta si allarga e svela dettagli inediti. Parteciperanno al dibattito, fra gli altri: Alessandro Sallusti, Maddalena Oliva, Pierluigi Battista, Fausto Biloslavo, Benedetta Scuderi, Angela Taccia, Fabio Giarda, Stefano Cappellini, Simonetta Matone, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 13 ottobre 2025, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca